طريقة تطبيق نظام الصيام العكسي- سلبيات نظام الصيام العكسي- هو نظام الصيام العكسي وطريقة تطبيقه، الصيام العكسي هو من أحد الأنظمة الغذائية الأكثر فعالية ما بين أنظمة التنحيف الأخرى، والذي يساعد الشخص على فقدان الكثير من السعرات الحرارية، حيث تكمن فكرة هذا النظام على الصيام لمدة 16 ساعة، ويتم خلال هذا الوقت الابتعاد عن جميع المشروبات والأطعمة التي تخلو من السعرات الحرارية، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة تطبيق نظام الصيام العكسي- سلبيات نظام الصيام العكسي.

ما هو نظام الصيام العكسي

نظام الصيام العكسي هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد على خسارة الوزن الزائد للكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم للحصول على جسم مثالي ولتجنب الإصابة بأمراض السمنة المزمنة، حيث أثبتت الدراسات أن هذا النظام يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وهو الخيار الأمثل للأشخاص الذين يرغبون في نحت الخصر لديهم، ورجيم الصيام العكسي يعتمد على الامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية خلال وقت محدد من اليوم.

طريقة تطبيق نظام الصيام العكسي

بعد أن تعرفنا على مفهوم نظام الصيام العكسي، سنتعرف الآن على طرق تطبيق نظام الصيام العكسي التي لا بد من مراعاتها عند العمل على هذا النظام، حيث تتمثل طريقة تطبيقه من خلال النقاط الآتية:

تكمن طريقة نظام الصيام العكسي بالصيام لمدة 16 ساعة يوميًا، ويستطيع الشخص الصيام أثناء أوقات النوم، وعندما يستيقظ في الصباح يجب أن يتجنب تناول وجبة الإفطار وتأجيلها خلال وقت الظهيرة، وأن يتناول وجبته الأخيرة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يتم تطبيق نظام الصيام العكسي بشكل صحيح وتكن أوقات تناول الأكل خلال ثماني ساعات فقط، ولا يسمح بتناول أي وجبات أثناء أوقات الصيام سوى الماء والمشروبات الساخنة الخالية من السعرات الحرارية.

عند الشعور بالجوع الشديد أثناء فترة الصيام يمكن تناول قطعة من الفاكهة أو الخضروات التي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

ويتم اتباع هذا النظام لمدة شهر كامل بشكل يومي، ولكن إذا شعر الشخص بأن هناك صعوبة في تطبيق النظام لمدة شهر يمكنه اتباع النظام مرتين في الأسبوع، ولكن تختلف ساعات الصيام ليكون الحرمان من الطعام لمدة يوم كامل، ويتم تناول الأكل خلال أيام الأسبوع الأخرى.

ولا بد من التنويه بأن الجسم يعتاد على تطبيق النظام لمدة 21 يومًا، لذا يجب أن يكون لدى الإنسان العزيمة والإصرار في استمرار تطبيقه لكي يحصل على الوزن الذي طالما يطمح في الوصول له، كما أنه يجب عدم التقطّع في ساعات الصوم خلال الشهر.

إيجابيات نظام الصيام العكسي

انتشرت السمنة بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة لاتباع عادات غذائية ليس صحية، لذلك يبحث الكثير من الناس ذوي الأوزان المرتفعة عن أفضل الطرق أو الأنظمة التي يمكن اتباعها لخسارة الوزن، ومن أكثر الأنظمة المعروفة بين العالم نظام الصيام العكسي، تعرفوا معنا على أبرز إيجابياته وهي كالآتي:

مساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث أثبتت الأبحاث بعد القيام بالعديد من الدراسات بأن الأشخاص يفقدون ما يقارب 13% من أوزانهم أثناء تطبيق هذا النظام.

انخفاض ضغط الدم المرتفع أثناء قيام الشخص بتناول الطعام بشكل طبيعي وبسعرات حرارية قليلة، ومن المهم الحصول على ضغط دم صحي؛ لأن المستويات المرتفعة قد يؤثر على صحة القلب والدماغ.

خفض مستويات الالتهابات لدى الشخص، فأثبتت الدراسات أن الذي يتبع نظام الصيام العكسي الالتهابات تصبح لديه أقل من المعتاد؛ وكذلك ينخفض ضغط الدم والدهون المتراكمة.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال إبطاء قدرة الخلايا السرطانية على التلاؤم والانتشار، ويُنصح الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان استشارة الطبيب المختص قبل اتباع النظام.

استقرار معدلات السكر في الدم لدى مرضى السكري، وذلك لأنه يعيد ضبط الأنسولين، وبالتالي يلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

فقدان الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات، حيث أشارت الدراسات بأن الأشخاص الذين يتبعون النظام لهم القدرة على التحمل والجري بشكل أكبر.

التقليل من تلف الأنسجة في الجراحة وتحسين النتائج.

الآثار الجانبية للصيام العكسي

على الرغم من أن الملايين من الأشخاص حول العالم يتبعون نظَام الصّيام العَكسي لحرق الدهون، وينجحون في خسارة أوزانهم إلى أن هناك بعض الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها الشخص عند اتباع نظام الصيام العكسي، وبعد أن تعرفنا على إيجابياته لابد الآن من أن نقدم أبرز سلبيات هذا النظام، وهي كالآتي:

الشعور شعر بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، فعندما يتم التقليل من مستويات السعرات الحرارية وقضاء وقت طويل في تناول السعرات الحرارية قد يواجه الشخص الشعور في الجوع بشدة.

الشعور بالصداع والدوار، وهي تعتبر من أبرز الآثار الجانبية الشائعة بين الكثير من الأشخاص، وقد يعود ذلك بسبب تقليل نسبة السكر في الدم وعدم تناول الكافيين.

التعرض للغثيان والانتفاخ والإمساك أو الإسهال، وذلك لأن تقليل تناول الطعام المصاحب لبعض أنظمة الصيام العكسي قد يؤثر بشكل سلبي على عملية الهضم، وبالتالي تحدث هذه الآثار الجانبية، كما يمكن أن يسبب الجفاف لذا ينصح بالإكثار من شرب المياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة لدى الشخص، حيث تحدث هذه الآثار عند انخفاض نسبة السكر في الدم، والتي تؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف.

حدوث اضطرابات في النوم لدى بعض الأشخاص، مما قد يسبب الشعور بالتعب والإجهاد أثناء فترة النهار.

يؤدي إلى سوء التغذية، فإذا كان الشخص يصوم لفترات طويلة جدًا، دون أن يحصل على العناصر الغذائية الكاملة قد يسبب ذلك في سوء التغذية.

نصائح هامة لنجاح الصيام العكسي

للحصول على النتائج المرجوة وللوصول إلى الوزن المثالي الذي يطمح له الشخص، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة عند تطبيق نظام الصّيام العَكسي التي تساعد في ذلك، ومن أبرز هذه النصائح ما يأتي:

يبدأ الصيام دائمًا عند غروب الشمس، فيجب في هذه الفترة التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والحلويات والوجبات الجاهزة.

إذا كنت تريد ممارسة الصيام العكسي بالطريقة الصحيحة فلا تفطر إلى بعد شروق الشمس، فهذه الحيلة تساعدك في إرشادك بشكل أفضل حول موعد بدء الصيام والتوقف عنه.

تناول وجبة إفطار خفيفة، والتركيز على الحصول على أقصى قدر ممكن من السعرات الحرارية في وجبة الغداء.

يختلف الصيام العكسي باختلاف جسم الشخص، لذا يجب أن يتم الصيام حسب نوع الجسم.

تناول المشروبات الساخنة التي لا تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة أثناء فترة الصيام، والتي تساعد في حرق الدهون بشكل سريع.

الامتناع عن تناول الكافيين أثناء فترة الصيام، واستبداله بكوب من الماء الدافئ الممزوج بالقليل من عصير الليمون.

الإكثار من شرب المياه بكثرة، وذلك تجنبًا لحدوث الجفاف ولكي يشعر الشخص بالشبع وبالتالي يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن.