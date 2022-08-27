يبحث أولياء الأمور عن أجمل أدعية العودة للمدارس- أجمل الأدعية للأبناء والطلبة مكتوبة، حيث يحرص أولياء الأمور على تذكر أجمل أدعية العام الدراسي الجديد للأبناء والطلبة مكتوبة، كما سيذكر دعاء التوفيق والنجاح في المدرسة، ودعاء للأطفال في اليوم الدراسي الأول، فإنَّ الدعاء هو السبيل الذي يلتجئ إليه الإنسان ليطلب من الله تعالى التوفيق والنجاح في حياته، وهو المُعين الذي يستعين به الإنسان لقضاء حوائجه، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، دعاء العودة للمدارس.

دعاء العودة للمدارس

دعاء العودة للمدارس مكتوب هو: “اللهم مع بداية عام جديد ومسيرة فصل دراسيٍ جديد اللهم افتح بصيرتي وأنر دربي واشرح صدري، واجعلني من عبادك الصالحين، وارزقني صُحبة عبادك الصالحين، اللهم علمني ما ينفعني من العلم، وزِدني من علمك، وانفعني بما علمتني، اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم اجعل من عودتي للمدرسة بداية للخير والصلاح، اللهم اجهله دربًا من دروب الخير والعبادة والصلاح، اللهم لا سهل إلِّا ما جعلته سهلًا، اللهم اسألك التوفيق في دراستي ومدرستي، ونسألك الهداية لما تُحب وترضا، اللهم ارزقنا الحكمة والعلم، اللهم اجعل من المدرسة دارًا للإيمان التقوى، واجعل عودتي إلى المدرسة خطوة من الخُطا التي تزيد من صلاحي في الدنيا والآخرة”.

دعاء دخول المدرسة للأبناء

من أجمل الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الأهل لأبنائهم الطلبة: “اللهم يا حنان يا منان يا مُيسِّر كلِّ أمر عسير يا ذو الجلال والإكرام احفظ لي أولادي وابعد عنهم كل شرٍّ، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم يسِّر أمرهم واشرح صدرهم واجعل دربهم دربًا من دروب الإيمان والطاعة، اللهم أسألك برحمتك وعفوك أن تجعل أبنائي من عبادك الصالحين المُخلصين الأتقياء، اللهم افتح بصيرتهم وأنِر دروبهم، وعلِّمهم من علمك، وابعد عنهم الخوف والذلَّ والهوان، اللهم أنبتهم نباتًا حسنًا، اللهم اعنِّي على رعايتهم وتربيتهم وتأمين احتياجاتهم، اللهم ابعث لهم الخير أينما ولّوا وجوههم وارزقهم من رزقك يا كريم، اللهم علِّمهم من العلم ما ينفعهم وابعد عنهم كل ضلال وأجعلهم من أهل الإيمان، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم وسلَّم على نبيِّنا محمد خاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم”.

دعاء دخول المدرسة للطلبة

إنَّ أفضل ما يُمكن أن يقوم به الإنسان عند الاقدام على كلِّ خطوة من خطا حياته هو الدعاء فهو يفتح للإنسان طُرق وسُبل الخير والنجاح والتوفيق، وفيما يلي نذكر بعض أجمل أدعية الدخول للمدرسة للطلبة:

اللهم يا ميسر كل أمرٍ عسير إنَّا نسألك أن توفقنا في الدراسة وطلب العلم، اللهم أعنّا على التّعلم والتعليم وأنِرْ بصيرتنا، وافتح دروبنا.

اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل عقدة لساني، وأنر دربي، واجعلني من عبادك الصالحين الأتقياء، الذين إذا رآهم النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- فرح بهم.

اللهم اجعل هذا الدرب أحد دروب الخير والصلاح، واجعل المدرسة سبيلًا لطاعتك، واجعل دخولي لها دخول خير، وخروجي منها خروج خير، واهدني إلى سراطك المستقيم.

اللهم أنفعنا بما علمتنا، وعلّمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا نافعًا واجعلنا من أهل القرآن.

اللهم ياربّ العالمين إنَّا نسألك خيرَ هذه المدرسةِ وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرّ هذه المدرسة وشرّ ما فيها، اللهم يا خبير يا عليم املأ صدورنا علمًا ونورًا ويسر لنا كل خير يا رب العالمين.

سبحانك اللهم إنك أنت الملك القدوس تقبل هذا العلم مني، وانفعني به، وأنر قلبي وبصيرتي يا أرحم الراحمين.

دعاء النجاح في المدرسة

إنَّ الدعاء هو أحد سُبل نجاح الإنسان في حياته ومدرسته وعمله، وفيما يلي سنذكر بعض الأدعية للنجاح في المدرسة:

اللهم لك الحمد على كل أمر ولك الشكر على كل خير، اللهم يا رب يا عزيز يا كريم انصرني وارحمني وعلمني علمًا أنتفع به، واهتدي به، سبحانك إنك أنت علام الغيوب.

اللهم أنت وليُّ التوفيق، وأنتَّ مُيسِّر كل أمر عسير، اللهم ارزقني النجاح أينما وليّت وجهي، وابعث لي خيرًا في كل أمري.

اللهم نسألك من القضاء خيره، ونستعيذ بك من شرِّ ما قدرت وقضيت، اللهم اصرف عنا كل شر، ويسِّر لنا كل أمر، واهدنا إلى سُبل النجاح والتيسير.

اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت، واصرف عنَّا شرَّ ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك.

اللهم ألهمني من علمك ، وكُن معي، وافتح لي أبواب رحمتك وتوفيقك ونجاحك، وعلمني من العلم ما ينفعني في ديني ودنياي وعاقبة أمري.

دعاء التوفيق في المدرسة

اللهم أعني على قضاء حوائجي، واجعل من دربي درب خير وهداية، وابعث لي من الأمر خيره، ويسِّر لي كل أمر عسير، وسهِّل علي كلَّ صعب، اللهم اهدني إلى سراطك المُستقيم، وانصرني على ضعف نفسي، اللهم ارقني من الطاقة والقوة ما اقدر بها على عُسر الدرب وعثراته، اللهم ارزقني التوفيق في دراستي وثبِّت أقدامي، يا رب يا عزيز يا كريم انصرني وارحمني وعلمني علمًا أنتفع به، واهتدي به، سبحانك إنك أنت علام الغيوب.

دعاء للأطفال في أول يوم دراسي

فيما يلي نذكر أجمل الأدعية التي يمكن للأهل أن يدعو بها لأبنائهم وأطفالهم في يومهم الدراسي الأول:

اللهم هم أولاي وقرَّة عيني اللهم لا تُرني بهم بأسًا، اللهم يسِّر أمرهم وافتح بصيرتهم، أنر دربهم، واجعلهم من عبادك الصالحين.

اللهم أبعد عن أولادي كل شر وقرِّبهم من كلِّ خير، واجعل كل خطوة من خطاهم سبيلًا للإيمان والتقوى والسعادة في الدنيا والآخرة.

يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، اللهم أحلل عقدة لسانهم، وانصرهم وأعنهم على الخير والصلاح، اللهم اجعلهم من الصالحين وارزقهم صُحبة الصالحين.

اللهم زد أبنائي من العلم خيره، وأنفعهم به، وأجعله سبيلًا لصلاح دينهم ودنياهم، واجعل من دخولهم المدرسة دربًا للعلم الذي يُستخدم في طاعتك ورضاك.

اللهم قرِّب لهم كل بعيد، سهِّل لهم كلَّ صعب، وارزقهم من حيث لا يحتسبون، يا رب يا كريم اخرجهم من الهم والضيق إلى الفرج، وأعنهم على قلّة حيلتهم، وارزقهم الصحة والعافية والخير.

دعاء دخول الامتحان

فيما يلي نذكر أجمل أدعية الامتحان التي يُمكن للطالب أن يدعو بها قبل دخوله إلى أي اختبار أو امتحان:

اللهم يا غفور يا رحيم إني استودعتك ما تعلمت وما درست وما حفظت أمانة عندك فاللهم يا عفو يا كريم رده إلي عندما أحتاجه واللهم يا حي يا قيوم ذكرني منه ما نسيت.

سبحانك اللهم إنك أنت الملك القدوس تقبل هذا العلم مني، وانفعني به، وأنر قلبي وبصيرتي يا أرحم الراحمين.

اللهم افتح بصيرتي وأنر دربي وأبعد عني الخطأ والنسيان، واجمعني بضالّتي، وأنزل عليَّ نورًا وهداية وسكينة.

اللهم يا عالم الغيب بيدك كلّ خير اجعل امتحاني هذا دربًا من دروب الخير والصلاح، وارزقني من العلم خيره، واجعلني من عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الأرحمين.