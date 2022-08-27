أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 21 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 27/8/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.05 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.04% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.62%، ما يعادل انخفاض قدره 0.15% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 21,667 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.12% لتسجل نحو 1,699 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 302 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.28% لتسجل نحو 0.347 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.57% لتسجل نحو 0.4628 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.18% لتسجل نحو 36 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.99% لتسجل نحو 0.0704 دولار.