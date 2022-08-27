تفاصيل جديدة عن انتحار الدكتورة الأردنية ميرونا عصفور.. السبب الحقيقي لانتحار ميرونا عصفور، قضية انتحار الدكتورة الشابة ميرونا عصفور في المملكة الأردنية الهاشمية، أثارت تساؤلات عدة بين أوساط الشارع الأردني والعربي على حد سواء، حيث إن العديد من التساؤلات انطلقت بين أوساط الوطن العربي عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى إقدام تلك الفتاة الشابة انهاء حياتها من خلال القفز من علو، وهو ما أدى إلى وفاتها على الفور، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتنفج التساؤلات عن سبب انتحار الفتاة، وهل هو انتحار أو تم قتلها، كل هذه الأسئلة أجابت عليها عائلة الفتاة الدكتورة الأردنية، لتسكت كل الأفواه التي تحدثت بشكل مغلوط عن أسباب انتحارها.

فيديو وقصة انتحار الدكتورة الأردنية ميرونا عصفور

ويبحث المواطنون في البلدان العربية بشكل عام، وفي المملكة الأردنية الهاشمية بشكل خاص عن، تفاصيل جديدة عن انتحار الدكتورة الأردنية ميرونا عصفور.. السبب الحقيقي لانتحار ميرونا عصفور، حيث إن تلك الحادثة أثارت التساؤل والجدل بين أوساط الناس في عدد من المناطق، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل جديدة عن تلك الحادثة، وتتبعها أولا بأول، حتى إن آلاف الناس يبحثون عن، فيديو وقصة انتحار الدكتورة الأردنية ميرونا عصفور، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي مقطع مصور أو موثق عن تلك الحادثة.

الدكتوره ميرونا عصفور التي أنتحرت صباح اليوم، نسأل الله الرحمه والمغفره لها ولذويها ولإهلها من بعدها الصبر والسلوان، صبية بعمر الورد.#الأردن pic.twitter.com/oA0ICEG8rK — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) August 25, 2022

نعت نقابة الاطباء الاردنية مقيمة طب التخدير ميرونا عصفور.

وقالت في بيانها (بمزيد من الحزن والأسى تنعى نقابة الاطباء الاردنية المأسوف على شبابها مقيمة طب التخدير ميرونا عصفور اثناء وجودها على رأس عملها و نشاطر الزميل والدها احر مشاعر العزاء و نسأل الله له و لأهلها الصبر والسلوان) pic.twitter.com/BL90Td0Gr5 — خبرني Khaberni (@khaberni) August 25, 2022

من هي الدكتورة ميرونا عصفور

وهناك آلاف الناس في الوطن العربي تهتم في البحث عن السيرة الذاتية عن أي شخص تسببت له حادثة أثارت الجدل أو التساؤلات في الأوساط العربية، لذلك زادت الأسئلة عن، من هي الدكتورة ميرونا عصفور، والشابة الأردنية ميرونا عصفور طبيبة مناوبة في مستشفى الجامعة الأردنية شهد لها زملائها واصدقائها بحسن الخلق والأدب من مواليد 1996 ميلادي وتبلغ من العمر 26 عاما، حيث فقدت ميرونا عصفور والدتها في أواخر عام 2020 أثر عليها الفقد سلبيا أصبحت دائما تهذي بالموت وتتحدث عنه بل لمحت به عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخر ما كتبته ميرونا عصفور على المنصات الاجتماعية قبل وفاتها: "اذكروني بالخير". كانت ميرونا وحيدة لوالديها اكملت حياتها بعد وفاة والدتها مع والدها طبيب النسائية والتوليد.

رحمة الله على الطبيبة ميرونا عصفور

خبر محزن وفاجعة كبيرة والله يكون بعون والدها يارب.

الاطباء بالاخير هم بشر والهم مشاعر وقوة تحمل، ميرونا رحلت وفتحت باب كبير وملف الاطباء الاقامة الي بتعرضوا لضغوطات كبيرة جدا وساعات عمل كثيرة مقابل اجر قليل وحتى بدون اجر واحيانا هم الي بدفعوا. — Ahmad Shabib, M.D. (@ahmad_shabib14) August 25, 2022

رحم الله الطبيبه ميرونا عصفور

ابنة الطبيب محمود عصفور

حيث أنه لا يوجد اي سبب له علاقة بساعات الدوام الرسمي أو ما شابه هذا الشيء

بعد التحقيق والوصول للأدلة أنها مجبره على اختصاص التخدير وحاولت مرارآ وتكرارا تغيير الاختصاص إلى نسائية وتوليد #حادثة_مستشفى_الجامعة#ميرونا_عصفور — Deea'' alghwere (@DeeaNice) August 25, 2022

بيان لعائلة الطبيبة ميرونا عصفور من حساب الزميلة ليندا المعايعة.. الطبيبة كانت تعاني من اكتئاب حاد بعد فقد والدتها .. الله يصبرهم ويرحمها pic.twitter.com/T0lcAlyNRZ — مشيرة الزيود (@mesho84) August 25, 2022

سبب وفاة الطبيبة ميرونا عصفور

وبعد أن زادت الأحاديث والتكهنات حول، سبب وفاة الطبيبة ميرونا عصفور، حتى إن هناك أحادث وأقاويل ليست لها علاقة بالموضوع ظهرت على السطح، تلك الأقاويل دفعت عائلة الطبيبة الراحلة ميرونا عصفور إلى التحدث عن الحادثة، حيث جدعت وسائل الإعلام وناشطي السوشال ميديا بالتوقف عن تداول الشائعات حول اسباب وفاة ابنتهم، داعين الجميع للدعاء لابنتهم بالرحمة والمغفرة، وقالت العائلة في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام أردنية انها تلقت العديد من المنشورات والاسئلة من صحافيين حول حادثة الوفاة وبعض ما تم تداوله كان محض أكاذيب ما زاد من ألم العائلة، وبذلك نكون قد ارفقنا لكم، تفاصيل جديدة عن انتحار الدكتورة الأردنية ميرونا عصفور.. السبب الحقيقي لانتحار ميرونا عصفور، من حديث عائلتها عن تلك الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار.