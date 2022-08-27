بدء دوام الهيئة التدريسية في مدارس القطاع اليوم ونشر توقيت الحصص للأسبوع الأول

نشرت وزارة التربية والتعليم بغزة اليوم السبت 27/8/2022 ، جدول يوضح توقيت الحصص الدراسية خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي يوم الاثنين القادم الموافق 29/8/2022 .





وبدء دوام الهيئة التدريسية اليوم السبت 27/8/2022 في حين يبدأ دوام الطلبة الاثنين بتاريخ 29/8/2022

وبينت الوزارة ان عدد الطلبة المسجلين لديها (301411)طالب/ة في (442) مدرسة حكومية.

بالإضافة الى افتتاح 14 مدرسة جديدة فترة ثانية ، مشيراً الى انه يجري العمل في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة.

أوضحت انه جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة ، ومتابعة استلام المعلمين الجدد لأماكن عملهم ، مؤكدة ً على تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث

وشدد على ان الوزارة بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي

واوضحت ان الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الصهيوني الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم.