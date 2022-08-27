المنتخب الوطني للناشئين يتعادل مع نظيره الإماراتي في كأس العرب

تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين، الليلة، مع نظيره الإماراتي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تستضيفها مدينة وهران في الجزائر.

وجاءت المباراة متكافئة، حيث لم يتمكن المنتخبان من استثمار الفرص الشحيحة التي اتيحت لهما لحسم النتيجة والظفر بالنقاط الثلاث.

وضمن نفس المجموعة، فاز المنتخب الجزائري على نظيره السوداني بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة بست نقاط ويضمن تأهله للدور الثاني، وتجمد رصيد المنتخب السوداني عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، وحل المنتخب الإماراتي ثالثا بنقطة وحيدة وبفارق الأهداف عن منتخبنا الذي يتذيل المجموعة.

وكان منتخبنا قد خسر في افتتاح البطولة أمام نظيره الجزائري بخماسية نظيفة دون رد.

ويحتاج منتخبنا الى تحقيق فوز كبير بفارق ثلاث أهداف على نظيره السوداني في الجولة الأخيرة ليحتل المركز الثاني ويتأهل رفقة الجزائر، شريطة فوز المنتخب الجزائري على نظيره الإماراتي.

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