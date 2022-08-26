بالدولار.. سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت 27-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت الموافق 27-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية عن سعر الذهب اليوم في الأردن وهو ما لاحظه فريق فلسطين اليوم الإخبارية في الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نقوم يوميا بكتابتها ونضع فيها كافة أسعار المعدن الأصفر الثمين ونشير لكم إلى أنه في المقدمة إلى أن جرام الذهب بلغ عيار 24 اليوم في الأردن 40.08 دينار (56.53 دولار) بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب ، اما عن الأسعار الجديدة بشأن هذا الأسعار فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت

ولقد متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 39.63 دينار $55.89

سعر الذهب عيار 22 36.33 دينار $51.23

اسعار الذهب عيار 21 34.68 دينار $48.91

اسعار الذهب عيار 18 29.72 دينار $41.92

سعر الذهب عيار 14 23.12 دينار $32.60

سعر الذهب عيار 12 19.81 دينار $27.95

اسعار أوقية الذهب 1,232 دينار $1,738

اسعار جنيه الذهب 277.41 دينار $391.24

اسعار كيلو الذهب 39,629 دينار $55,891

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 أغسطس 40.09 35.08 30.07 23.38 20.04

24 أغسطس 39.99 34.99 29.99 23.33 19.99

23 أغسطس 39.86 34.88 29.90 23.25 19.93

22 أغسطس 39.60 34.65 29.70 23.10 19.80

21 أغسطس 39.87 34.88 29.90 23.25 19.93

20 أغسطس 39.87 34.88 29.90 23.26 19.93

19 أغسطس 39.85 34.87 29.89 23.25 19.92

18 أغسطس 40.14 35.12 30.11 23.42 20.07

17 أغسطس 40.25 35.22 30.18 23.48 20.12

16 أغسطس 40.51 35.45 30.38 23.63 20.25



ونشير في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت الموافق 27-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية فقد ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتضيف مكاسب بأكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية.