بث مباشر ماتش الزمالك والمصري البورسعيدي الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD على اون تايم سبورت اليوم .. بث مباشر الزمالك والمصري البورسعيدي

بث مباشر ماتش الزمالك والمصري البورسعيدي الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD على اون تايم سبورت اليوم الجمعة الموافق 26-8-2022 ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويستعد مئات الالاف من المتابعين للدوري المصري لمشاهدة مباراة الزمالك والمصري والبورسعيدي بث مباشر حيث بدأ هؤلاء بالتحضير الكبير في الاستعداد لمتابعتها خلف شاشات الحاسوب والتلفاز وفي الكافتيريات إذ أن الفريقين المصريين يريدون تحقيق الفوز والانتصار بهذه المباراة النارية من أجل حصد مزيد من النقاط للتصدر في ترتيب الدوري ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أن فريق الزمالك المعروف بالجيش الأبيض يدخل هذه المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدوري بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وعن تفاصيلها فقام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة وهي على النحو التالي

بث مباشر ماتش الزمالك والمصري البورسعيدي الان يلا شوت

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان سيتم بدأ إنطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر على موقع يلا شوت ويلا كورة واون تايم سبورت وغيرها من القنوات التي تعرضها وسيجتمعان على استاد برج العرب بالإسكندرية . ولمشاهدة المباراة بجودة عالية يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــا .

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ونقدم بين ايديكم ، تشكيلة فريق الزمالك التي سيواجه بها نظيره البورسيعيدي في الدوري المصري وتضم التالي إذ أنه يأتي في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، وفي خط الوسط: محمد عبدالغني، إمام عاشور، سيد نيمار وفي خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود شيكابالا، سيف الجزيري وفي حراسة المرمي: محمد عواد .

بث مباشر الزمالك الآن

مباشر الزمالك والمصري البورسعيدي

اما عن تشكيل فريق المصري البور سعيدي فهو على النحو التالي: إذ أنه في حراسة المرمى: عصام ثروت. وفي الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى. وفي في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو .

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستعد الزمالك لمواجهة لقاء الإسماعيلي في دور الـ 16 من بطولة كأس الموسم الكروي 2021-2022 والتى ستقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي الاثنين 15 أغسطس 2022.

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

وصول الزمالك لستاد برج العرب قبل مواجهة المصري 📸 pic.twitter.com/ecRa2IQql0 — Btolat.com (@Btolat) August 26, 2022

بث مباشر والمصري البورسيعدي جول العرب

ويمكنك بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك من خلال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 1 الذي أوضحناه لك في الجدول أعلاه، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: في أولى الخطوات ، قم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

ثانيا وبعد ذلك ، قم باختيار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ثالثا: في الخطوة الثالثة، ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“، ثم قم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

رابعا: في الخطوة الرابعة قم بادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

خامسا: وأخيرًا ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه، بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

تشكيل نادي الزمالك لمواجهة المصري 🏹



🧤 حارس المرمى: محمد عواد

🛡️ الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الشافي - محمد طارق

🧠 وسط الملعب: حازم إمام - محمد حسام - سيف فاروق جعفر - عبدالله جمعة

⚽ الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - يوسف أوباما



ما رأيك في الإختيارات؟👀 pic.twitter.com/nan5gsVi49 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) August 26, 2022

بث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها عن بث مباشر ماتش الزمالك والمصري البورسعيدي الان على يلا شوت بدون تقطيع HD على اون تايم سبورت اليوم الجمعة الموافق 26-8-2022 ، وفي مقالتنا يمكنك متابعة أهم وأبرز البرامج والمباريات المعروضة على قناة Ontime Sports 1 من خلال متابعة الصفحة الرسمية لشبكة OnTime Sports على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

كما وسنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات 2022 الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي في كأس مصر 2022.