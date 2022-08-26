وزارة التربية و التعليم بغزة توضح استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن دوام الهيئة التدريسية يوم غدٍ السبت 27/8/2022، بينما يبدأ دوام الطلبة بتاريخ 29/8/2022

و أوضحت الوزارة أن عدد الطلبة المسجلين لدى الوزارة بلغ (301411)طالب/ة في (442) مدرسة حكومية، مشيرة الى أنه جرى افتتاح 14 مدرسة جديدة فترة ثانية، و يجري العمل في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة.

كما أشارت الوزارة الى أنه جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة

و أشارت الوزارة الى أنها تتابع متابعة المعلمين الجدد لأماكن عملهم، كما أنها تعمل على تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث.

و بينت أنها بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي.

و أوضحت وزارة التربية و التعليم بأنها بدأت بأعمال شركات النظافة لتنظيف المدارس ، بالإضافة الى تلزيم وتجهيز كافة المقاصف المدرسية.

و بحسب ما أعلنت الوزارة، ففي الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الصهيوني الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم.