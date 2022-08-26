سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 اغسطس 2022

سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة لليوم الثاني على التوالي تزامنا مع هبوط "النفيس" عالميا.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر لينزل إلى مستوى 1084 جنيها (56.47 دولار)، مقابل 1088 جنيها (56.72 دولار) أمس، بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليهبط إلى 812.94 جنيه (42.35 دولار)، مقابل 816.33 جنيه (42.54 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 632.28 جنيه (32.94 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 541.95 جنيه (28.23 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 406.46 جنيه (21.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

هوي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليهبط إلى مستوى 948.44 جنيه (49.41 دولار)، مقابل 952.39 جنيه (49.63 دولار) بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33.709 ألف جنيه (1756 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7587 جنيها (395.27 دولار).

عالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تركيز المستثمرين بشكل كبير على ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم.