اسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 26 اغسطس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، 26 أغسطس/آب 2022، بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 32.649 ألف جنيه (56.49 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 28.568 ألف جنيه (49.43 دولار)، من 28.619 ألف جنيه (48.82 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 24.487 ألف جنيه (42.36 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 19.045 ألف جنيه (32.95 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات الصباحية، انخفاضا إلى نحو 1.015 مليون جنيه (1757 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 228.546 (395.41 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة في اتجاه أفقي، ترقبا لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي، بمشاركة كبار محافظي البنوك المركزية حول العالم.