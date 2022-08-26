انخفاض الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لمستوى قياسي

تراجعت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي لمستوى قياسي بلغ 18.20 ليرة لكل دولار.

وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

في المجمل ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

المنتظر بفارغ الصبر في اجتماع جاكسون هول بالبنك المركزي، والذي قد يوفر المزيد من الأدلة حول تشديد السياسة في المستقبل.

وتم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 ٪ أعلى إلى 108.623، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ عقدين وعلى المسار الصحيح بنسبة 0.4 ٪ مكاسب أسبوعية.