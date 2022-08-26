كتيبة نابلس تؤكد أنها تصدت لاقتحام الاحتلال لحي رفيديا فجر اليوم

اكدت كتيبة نابلس مساء اليوم الجمعة أنها تمكنت فجر اليوم من التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت حي رفيديا.

و هذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ" صدق الله العظيم

بيان صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس

بفضل الله وقوته قامت كتيبة نابلس المظفرة بالتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، والتي اقتحمت حي رفيديا فجر هذا اليوم 26-8-2022م، وقامت باعتقال مواطنين.

لقد أمطرت مجموعات كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس القوات الخاصة بوابل من الرصاص بشكل مباشر، حيث استمرت الاشتباكات حتى انسحاب القوات الصهيونية من المكان.

عهداً علينا أن نبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

معركة وحدة الساحات الطريق الي القدس

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس

الجمعة 26 أغسطس 2022م