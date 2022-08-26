جامعة فلسطين تعلن تعديل مفتاح قبول "طب الأسنان" للطلبة الجدد

أعلنت جامعة فلسطين مساء اليوم الجمعة تخفيض مفتاح القبول في كلية طب الاسنان الى 88% للفرع العلمي للطلاب الجدد للعام الدراسي 2022/2023.

واوضحت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك انها قررت تخفيض مفتاح القبول لكلية طب الاسنان.

يذكر ان جامعة فلسطين اعلنت رزمة من المنح لطلاب الثانوية العامة وكذلك طلاب الامتياز تصل الى 100%.

واوضحت الجامعة كذلك انها قررت استمرار حملة المواصلات المجانية للطلاب ذهابا وايابا من مقر الجامعة بمدينة الزهراء وفرعها بمحافظة خانيونس الى كافة محافظات القطاع.

واشارت الجامعة الى ان هذه الحملة تأتي في سياق مراعاة ظروف الطلاب والمساهمة في تخفيف الأعباء على الطلاب وذويهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اهالي قطاع غزة.