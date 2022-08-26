هيئة الأسرى: أوعزنا لكافة طواقم الهيئة العمل ضمن حالة طوارئ دائمة استجابةً لنداء أسرانا

صرح نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوكيل عبد القادر الخطيب، أنه تم الايعاز لكافة الطواقم في الهيئة العمل في حالة طوارئ دائمة، استجابةً لخوض اسرانا ومعتقلينا معركة مصيرية داخل السجون والمعتقلات.

وقال الخطيب: " منذ بداية الخطوات النضالية للحركة الاسيرة داخل السجون والمعتقلات، اعلنا في الهيئة اننا رهن اشارة اخواننا في لجنة الطوارئ العليا المشكلة من كافة الفصائل والتنظيمات في قلاع الأسر".

وأضاف:" الطواقم القانونية والاعلامية ووحدة العلاقات الدولية وكافة كوادر الهيئة في حالة من التواصل والانعقاد الدائم، وهناك متابعة لكافة الاحداث والمستجدات داخل السجون والمعتقلات لحظة بلحظة".

وأكد الخطيب أننا على اتصال دائم مع كافة المؤسسات الشريكة والنقابات والاتحادات والقوى والفعاليات، للعمل ضمن خلية واحدة نصرةً لاسرانا الابطال، ومع مطلع الاسبوع القادم سنبدأ بمخاطبة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين، وأنه يتوجب عليهم أن يمارسوا دورهم الحقيقي تجاه هذا التطرف الاسرائيلي، وان يتحملوا مسؤوليتهم الدولية والانسانية، والتوجه فوراً الى السجون والمعتقلات للوقف على حقيقة الحرمان الممنهج من ابسط الحقوق اليومية التي يعاني منها اسرانا واسيراتنا.