برشلونة يضع شرطاً لبقاء دي يونغ.. فما هو؟!

أفادت وسائل اعلام أجنبية، بأن إدارة برشلونة الإسباني ستناقش مستقبل لاعب الفريق، الهولندي فرينكي دي يونغ، مع وكيل أعماله.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسباني:" إن وكيل اللاعب، علي دورسون، متواجد الآن في برشلونة، وسيلتقي بالقيادة الرياضية في الفريق الكاتالوني لبحث مستقبل دي يونغ".

وأضافت الصحيفة الإسبانية:" أن موقف دورسون واضح، برفض خفض راتب دي يونغ مع برشلونة، كما أنه غير منفتح على مغادرة اللاعب للكامب نو".

وأوضحت أن إدارة برشلونة ستعمل على حل طويل المدى مع وكيل دي يونغ بشأن دفع الرواتب، وإذا رفض سينتقل البارسا إلى خيار بيعه إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة لديها معلومات بأن وكيل فرينكي دي يونغ كان يتفاوض في الأيام الأخيرة مع مانشستر يونايتد.