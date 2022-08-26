ما حقيقة انتقال رونالدو إلى لشبونة؟

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تطرق إلى حقيقة انتقال نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريق سبورتينغ لشبونة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه أثير الغموض حول مستقبل كريستيانو بعد غيابه عن فترة الإعداد للموسم الجديد، كما لم يقدم الأداء المعتاد منه في الجولات الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك كريستيانو لعدة دقائق في المباراة أمام ليفربول، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وزعمت تقارير أخرى، أن رونالدو حسم عودته إلى ناديه السابق سبورتينغ لشبونة، وأن الصفقة حسمت بنسبة 99%، مؤكدةً أن النادي البرتغالي يستعد حاليا لتقديم صاروخ ماديرا بشكل رسمي.

وردا على ذلك، قال مصدر مقرب من نادي مانشستر يونايتد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،:" إن أنباء عودة رونالدو إلى لشبونة غير صحيحة".

وكانت نشرت العديد الأنباء منذ بداية الميركاتو أن كريستيانو رونالدو يسعى للانتقال إلى نادٍ آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جدير ذكره أنه أبدى اللاعب اعتراضه على تأخر إدارة النادي في دعم الفريق الأحمر بعدد من الصفقات القوية هذا الصيف.