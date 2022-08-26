الإعلام العبري: "أولمرت" يشن هجوماً لاذعاً على "نتنياهو"

شن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء السابق بينيامين نتنياهو متهماً إياه بالضعف.

ونقلت إذاعة 103fmالعبرية عن أولمرت قوله:"ما فعله بينيت ولابيد وغانتس خلال العام الماضي أكثر جرأة وشجاعة وكفاءة، وبنتائج أفضل من هراء وثرثرة نتنياهو الضعيف، الذي وعد بتدمير "حماس"، ولم يفعل شيئًا لأنه لم يجرؤ على فعل أي شيء أمامها".

وأضاف أولمرت:" نتنياهو يتحمل مسؤولية تدهور الوضع حول التهديد النووي الإيراني، إنه يتحمل المسؤولية عن حقيقة أن إيران تقدمت لإمكانية صنع قنبلة أكثر من أي مسؤول آخر".

وتابع قائلاً:" احتمال وصول نتنياهو وبن غفير إلى سدة الحكم هو الخطر الاستراتيجي الأكبر الذي يهدد "إسرائيل" أكثر من النووي الإيراني، أقترح أن نركز على هذا الخطر، لأنه يهددنا أكثر من أي شيء آخر".