شكرًا سرايا القدس.. شكرًا فلسطين.. المقاومة تلتحم بالجماهير والجماهير تحتضن المقاومة - بقلم: نضال ارحيم (أبو عمر)

ليس غريبًا على هذه الجموع الغفيرة أن تلتف حول الجهاد الاسلامي الذي حدد عدوه الوحيد الأوحد داخل فلسطين وصوب بندقيته نحوه دون انحراف، ليس غريبًا على حركة داست على كل الجراح واصرت على الخطاب الوحدوي،،، ليس غريبًا على سرايا القدس الذي حرمت الاحتلال أن ينعم بالأمن، أن تلتحم بالجماهير والجماهير تلتحم بها في مسير عسكري جاب شوارع رفح والوطن بكامله تعبيرًا عن شكر شعب المقاومة وحاضنتها.

الف شكر لكل من فكر وخطط وساهم واخرج وعلى رأسهم الدائرة التنظيمية ولجنة العمل الجماهيري، على هذا الجهد المبارك المحترم المميز الذي اخرج هذه اللوحة الجميلة التي كرست جولة وحدة الساحات قولًا وعملًا في احتفالات تأبين متزامنة في رفح وغزة وجنين وسوريا ولبنان،،، لتخرج بهذا الزخم الصادم للعدو والمفرح للصديق.

شكرًا لجميع مفاصل العمل الحركي في الداخل والخارج وعلى رأسهم الأمين العام الحاج ابا طارق النخالة الذي حرك المياة الراكدة على المستوى السياسي والعسكري والفكري والثقافي، فجعل فلسطين حاضرة ولا تخبوا تحت مصطلحات المساومة والمراكمة، وجعل من الضفة كتلة لهب تحرق قلوب المستوطنين، وجعل من المقاومة ثقافة وحالة تشفي صدور قومٍ مؤمنين. - الف تحية للجهاد الاسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس. - الف تحية للمقاومة الفلسطينية.

- الف تحية لشعب المقاومة وحاضنها.

- الف تحية لكل صوت حر في العالم

دمتم ودام عطائكم