إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

أصيب شاب (31 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة مفتوحة بقرية كفر مندا بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر طبية، بأنه قدمت طواقم طبية من مركز الهلال الأخضر العلاجات الأولية للمصاب في موقع الجريمة ومن ثم نقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف وهو فاقد للوعي وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا بالداخل المحتل، لاستكمال العلاج.

ومن جانبها، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وظروف الجريمة، ولم تبّلغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل أخرى.