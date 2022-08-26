اللواء أبو بكر: نُحذر من استهداف أسرانا ومُعتقلينا خلال تأديتهم صلاة الجمعة

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من أي استهداف قد يتعرض له اسرانا ومعتقلينا اليوم الجمعة، خلال تأديتهم الصلاة أو في أعقابها، في ظل التوتر الشديد الذي تعيشه السجون والمعتقلات.

وأوضح اللواء أبو بكر أن هناك مؤشرات تدلل على وجود نوايا لادارة سجون الاحتلال واستخباراتها، بتنفيذ اقتحامات وهجمات لاقسام الأسرى في العديد من السجون، حيث حصلنا من مصادرنا الخاصة على ما يؤكد وجود تحركات غير عادية تتمثل في: تواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون والمعتقلات، تحركات مكثفة لادارة السجون واستخباراتها بين الاقسام، استعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الاقسام.

وطالب اللواء أبو بكر ومن خلال هذا النداء عبر وسائل الاعلام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والانسانية، بالتواجد الفوري في السجون والمعتقلات، لمنع اي حماقة قد تقدم عليها دولة الاحتلال خلال الساعات القادمة، وأن لا يترك أسرانا ومعتقلينا وحدهم أمام هذا الحقد وهذه العنصرية المتصهينة.

وكانت تحدثت هيئة الأسرى، عن وجود مستجدات طارئة في سجون الاحتلال اليوم الجمعة تتمثل فيما يلي:

- تواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون والمعتقلات.

- تحركات مكثفة لادارة السجون واستخباراتها بين الاقسام في السجون والمعتقلات.

- استعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الاقسام.