أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ21 في سجون الاحتلال

دخل الأسيران جمال أبو الهيجاء من مخيم جنين، وإسلام جرار، من جنين، اليوم الجمعة، عامهما الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن أبو الهيجاء وجرار اعتقلا بتاريخ (26-8-2002)، بعد عملية اجتياح المخيم.

يذكر أن لدى الأسير ابو الهيجا ثلاثة أبناء معتقلين "عاصم وعماد وعبد السلام" داخل سجون الاحتلال، ولديه ابن شهيد "حمزة" ارتقى برصاص الاحتلال عام 2013.

ويشار إلى أن محكمة الاحتلال حكمت بتاريخ (11-4-2005م)، على أبو الهيجا بالسجن سبعة مؤبدات، كما حكمت على الأسير جرار بالسجن تسعة مؤبدات.