آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدّى آلاف المواطنين، اليوم الجمعة 26-8-2022، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

ويُشار إلى أنه تأتي صلاة الفجر، ضمن حملة الفجر العظيم التي دعت لها العديد من الهيئات المقدسية تحت عنوان "رباطنا درع".

واحتشد آلاف المصلين في باحات المسجد الأقصى الذين شدوا الرحال إليه مختلف المناطق سواء من الضفة المحتلة أوالداخل المحتل، ومدينة القدس المحتلة.

جدير ذكره أنه صدرت العديد من الدعوات المقدسية، للحشد والمشاركة في فجر وجمعة الأقصى "رباطنا درع"، لحمايةً الأقصى والتصدي لاعتداءات المستوطنين.