إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة طولكرم

أصيب شاب، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الأسير المحرر ليث الأشقر برصاص قوات الاحتلال في قدمه خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم.

وكانت قد اندلعت مواجهات، فجر اليوم، مع قوات الاحتلال في بلدة صيدا شمال طولكرم، عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة، حيث قام بعمليات دهم وتفتيش في عدد من البيوت.

جدير ذكره أن بشكل يومي يقوم جيش الاحتلال باقتحامات لمدن الضفة الغربية المحتلة، ويعتقل عدد من المواطنين تحت حجج واهية، فيما يقوم في بعض الأحيان بمحاصرة بعض البيوت وعمليات اغتيال لمقاومين وخاصة في شمال الضفة المحتلة.