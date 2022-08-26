خبراء: إصابات جدري القرود بأميركا قد تكون بلغت الذروة

يتفاءل الخبراء بحذر بأن تفشي مرض جدري القرود في أمريكا ربما يكون بلغ ذروته في الأماكن الأكثر تضررا من الفيروس، حيث.يبدو أن حالات الإصابة بجدري القرود في بعض المدن الأميركية الكبرى آخذة في الانخفاض، مما يطابق الاتجاهات المسجلة في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الخميس:" إن حالات الإصابة بمرض جدري القرود التي تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم انخفضت بنسبة 21 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد اتجاه استمر لمدة شهر شهد زيادة الإصابات، لكنها أشارت إلى أن الحالات في الولايات المتحدة استمرت في الارتفاع".

ويعتقد بعض الخبراء الأميركيين أن الإصابات بدأت في الانخفاض استنادا إلى حد كبير إلى المناعة من العدوى السابقة والتغيرات السلوكية مع نمو الوعي بالمرض. وحذروا من أن هذا لا يعني احتواء المرض.

ومنذ أواخر مايو، سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 17000 إصابة بجدرى القرود.

ويتفشي المرض، الذي وصل حتى الآن إلى 80 دولة خارج أفريقيا التي يتوطن بها الفيروس، إلى حد كبير بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

ويُشار إلى أنه نادرا ما يكون جدري القرود، الذي ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب والقروح المليئة بالصديد الشائعة لهذا المرض، قاتلاً.

جدير ذكره أنه في الوقت الحالي، يبدو أن الإصابات تتناقص في بعض المدن الأميركية الكبرى الأكثر تضررا من تفشي المرض.