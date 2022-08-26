إصابة مدنيين اثنين في عدوان "إسرائيلي" على سوريا

أصيب مدنيان بجروح في عدوان جوي شنه الطيران "الإسرائيلي"، مساء امس، استهدفت مواقع في محيط مدينتي حماة وطرطوس غرب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا":" أن الوسائط الدفاعية الجوية السورية تصدت لعدوان "إسرائيلي" استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس وأسقطت معظم صواريخه".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله :"إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت حوالي الساعة 19.15 من مساء الخميس لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس وقد تم إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس".

وأضاف المصدر:" أن العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض أماكن الاعتداء".