طقس فلسطين: أجواء حارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 26-8-2022، أن يبقى الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة دون تغير يذكر على الأجواء . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية. ويسود جو حار للغاية في المناطق الغورية. وفي ساعات المساء يصبح الجو لطيفاً ومريحاً. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 27-8-2022

يطرأ إرتفاع آخر على دجرحات الحرارة لتصبح الأجواء حارة جداً في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية حيث ستكسر الحرارة هناك حاجز 37 مئوية. وفي المناطق الغورية من المتوقع أن تلامس الحرارة حاجز 46 مئوية مع جو حارق. مع المساء يصبح الجو لطيفاً مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً. فقط مع ساعات الفجر الباكر والليل المتأخر يصبح الجو لطيفاً خاصة في الجبال. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 28-8-2022

تكتسب الحرارة اليوم قوة إضافية لتسجل أعلى درجة خلال العام 2022 ولتكون أعلى من المعدل السنوي بثمانية الى عشرة درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة في كافة المناطق وخاصة الغورية التي ستتجاوز الحرارة بها حاجز 47 مئوية. مع المساء يتحسن الطقس قليلاً وتنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبياً ويسود جو غير مريح خاصة في المناطق الساحلية مع رطوبة عالية للغاية. والله تعالى أعلى وأعلم.