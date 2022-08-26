أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 26 أغسطس 2022.. مكاسب جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات مساء الخميس 25 أغسطس/ آب 2022، تزامناً مع صعود "النفيس" عالميا مقابل تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 212.23 ريال (56.49 دولار)، مقابل 211.80 ريال (56.36 دولار) في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليصل إلى 159.17 ريال (42.37 دولار)، مقابل 158.85 ريال (42.27 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.80 ريال (32.95 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 106.11 ريال (28.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالمملكة)، ليصل إلى 185.70 ريال (49.43 دولار)، مقابل 185.33 ريال (49.31 دولار) أمس.

وسجل سعر الأوقية اليوم في السعودية نحو 6600 ريال (1757 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية نحو 1486 ريالا (395.43 دولار).