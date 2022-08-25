راصد جوي: الموجة القادمة هي الأكثر حرارة منذ بداية صيف هذا الموسم

أكد الراصد الجوي ليث العلامي أن الموجة القادمة هي الأكثر حرارة منذ بداية صيف هذا الموسم، والأطول زمنيًا، حيث ستبدأ السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع وذروتها يوم الأحد.

و أوضح الراصد العلامي أن المناطق الأكثر حرارة في هذه الموجة هي الأغوار والأجزاء الشرقية للجليل والنقب بحيث تتجاوز الحرارة الأربعين درجة، وفيما لن تتجاوز الحرارة الثلاثينيات في الشريط الساحلي الفلسطيني.

و في تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة، توقع موقع طقس فلسطين أن يبقى الجو غداً الجمعة حاراً الى شديد الحرارة دون تغير يذكر على الأجواء . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية. ويسود جو حار للغاية في المناطق الغورية. وفي ساعات المساء يصبح الجو لطيفاً ومريحاً. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة جداً في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية حيث ستكسر الحرارة هناك حاجز 37 مئوية. وفي المناطق الغورية من المتوقع أن تلامس الحرارة حاجز 46 مئوية مع جو حارق. مع المساء يصبح الجو لطيفاً مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً. فقط مع ساعات الفجر الباكر والليل المتأخر يصبح الجو لطيفاً خاصة في الجبال.

و يكون الجو يوم الأحد حاراً جداً، و تكتسب الحرارة اليوم قوة إضافية لتسجل أعلى درجة خلال العام 2022 ولتكون أعلى من المعدل السنوي بثمانية الى عشرة درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة في كافة المناطق وخاصة الغورية التي ستتجاوز الحرارة بها حاجز 47 مئوية. مع المساء يتحسن الطقس قليلاً وتنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبياً ويسود جو غير مريح خاصة في المناطق الساحلية مع رطوبة عالية للغاية.

و في يوم الاثنين، يبقى الجو شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الثمانية درجات مئوية. في المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 46 مئوية. مع المساء يصبح الجو لطيف مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً.

و يوم الثلاثاء يبقى الجو حاراً جداً، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصراً . وتصل الحرارة الى بداية الاربعينيات في المناطق الغورية . ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً في المناطق الجبلية وبشكل اقل في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.