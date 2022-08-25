الوزير البكري: الأقصى بمساحته الكلية مكان مقدس ولا يجوز تدنيسه

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الخميس، أن الأقصى بمساحته جميعها التي تقع ضمن حدود المائة وأربعة وأربعين دونما بساحاته ومصاطبه ومساجده وتكاياه هو مكان مقدس وفضاء مفتوح للصلاة والعبادة، وهذا لا يقتصر على أماكنه المغلقة كالمسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني.

وأضاف البكري -في بيان صحفي- أن تجاوز هذا الأمر من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والسماح بمشاهد مخلّة للحياء من قبل عدد من السيّاح في ساحات المسجد الأقصى ما هو إلا إهانة لمشاعر المسلمين وانتهاك لكرامتهم، من خلال التعرّض لأقدس مكان لهم داخل فلسطين وهو المسجد الأقصى، وهذا تصرّف له ما بعده إن لم يتم وقفه بشكل فوري ومباشر.

وطالب البكري المؤسسات الدولية والحقوقية والمؤسسات التي تُعنى بحفظ وحماية التراث العالمي بوقف هذه الممارسات المتجاوزة لأبسط الأعراف المتعلقة باحترام الأماكن الدينية والمقدسة.