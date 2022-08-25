خبير بالشؤون الدولية: معركة "وحدة الساحات" رفعت رصيد حركة الجهاد الإسلامي

قال المحلل السياسي والمختص بالعلاقات الدولية د. أشرف الغليظ، أن المهرجانات الوطنية والجماهيرية الكبيرة التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان ((وحدة الساحات .. الطريق إلى القدس))، و التي كانت متزامنة في كل من: غزة ، ورفح ، وجنين ، ودمشق ، وبيروت، كانت تحمل عدة رسائل واضحة .

و أوضح المحلل في حديث له عبر قناة القدس اليوم الفضائية، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن رسالة المهرجان الأولى كانت لكيان الاحتلال الذي أقدم في مطلع الشهر الجاري على اغتيال قادة المقاومة في قطاع غزة، و العدوان الذي استمر نحو 55 ساعة على شعبنا، مشيراً الى أن رسالة الأمين العام القائد النخالة كانت واضحة بأن حركته لا و لن تستسلم، و قد عهدها العالم بأنها لا تقف مكتوفة الأيدي و ترد على العدوان على شعبها بكل ما أوتيت من قوة.

و بين الكاتب بأن الأمين العام للجهاد وجه رسالة مهمة الى فصائل العمل الوطني، حيث أوضح فيها بأن العمل الفصائلي المقاوم موحد، بغض النظر عما إذا كان العمل في أرض الميدان أو معنوي.

و أشار المحلل السياسي الى المشاركة الكبيرة و الجماهير الحاشدة التي شاركت في مهرجانات اليوم في مختلف الساحات، مؤكداً بأن هذه الجموع تثبت بأن هناك حاضنة شعبية كبيرة للمقاومة، و أن الشعب لم يترك مقاومته، مؤكداً أنه يوماً بعد يوم يرتفع رصيد حركة الجهاد الإسلامي لدى الشعب الفلسطيني.

و بين الغليظ بأن المهرجانات في جميع الساحات و المشاركات الواسعة فيها لها دلالات و رسائل عديدة، و أهمها التأكيد على وجود شعب يحتضن المقاومة، ليس فقط في غزة و رفح، بل في مدن الضفة و الشتات، و كلها تؤكد بأن المقاومة هي الحل الأنسب و الوحيد لطرد الاحتلال.

من جهته قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان أن المشاركة في مهرجان حركة الجهاد الإسلامي لتأبين شهداء معركة وحدة الساحات تقبلهم الله في عليين، تؤكد على وحدة الساحات ووحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

و أكد رضوان بأن حماس والجهاد صنوان لا يفترقان، مشدداً على وحدة الدم والبندقية وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.

و جدد رضوان تأكيده على أن المقاومة هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير أقصانا وأسرانا.

و نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس مهرجانات جماهيرية كبيرة، بعنوان ((وحدة الساحات .. الطريق إلى القدس))،بالتزامن في كل من: غزة ، ورفح ، وجنين ، ودمشق ، وبيروت .