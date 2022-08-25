وقفة تضامنًا مع الأسير خليل عواودة

تظاهر العشرات من النشطاء في أراضي الـ 48، مساء اليوم الخميس، أمام مستشفى "أساف هروفيه" قرب مدينة اللد إسنادا للمعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 166 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية صعبة.

وجاءت الوقفة بدعوة من القوى السياسية والشعبية الفلسطينية في أراضي الـ 48 إسنادا للمعتقلين الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وإجراءات إدارة معتقلات الاحتلال التعسفية بحقهم.

ورفع المتظاهرون علم فلسطين وصورا للمعتقل عواودة، مرددين الهتافات المطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين كافة.

ودعا رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، أبناء شعبنا في أراضي الـ48 إلى مزيد من الإسناد للمعتقل عواودة عبر استمرار تنظيم الفعاليات الشعبية.