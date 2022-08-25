العلامي: أجواء حارة تبدأ من السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع

قال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم، "تُعتبر الموجة القادمة الأكثر حرارة منذ بداية صيف هذا الموسم، وهي الأطول زمنياً، حيث ستبدأ السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف العلامي ، أن ذروة هذه الموجة ستكون خلال يوم الأحد، بينما تتجاوز الحرارة في المناطق الأكثر حرارة هي الأغوار والأجزاء الشرقية للجليل والنقب إلى الأربعين درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في بقية محافظات فلسطين ستترواح ما بين 35-40 درجة مئوية خلال تأثير الموجة الحارة وأعلاها خلال يوم الأحد.

وذكر العلامي، الشريط الساحلي الفلسطيني كقطاع غزة وعسقلان ويافا وحيفا لن تتجاوز الحرارة فيها بداية الثلاثينيات.