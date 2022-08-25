شروط التقديم على وظائف التعاون في جامعة أم القرى 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، شروط وخطوات الالتحاق بوظائف جامعة أم القري المعلن عنها بواسطة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من أصحاب الماجستير والدكتوراه داخل المملكة عن وظائف شاغرة تتناسب مع درجتهم الأكاديمية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم شروط التقديم على وظائف التعاون في جامعة أم القرى 2022.

وأعلنت شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، عن حاجتها إلى موظفين من حاملي الجنسية السعودية، للعمل بنظام التعاون، وأشارت الجامعة أنها تحتاج إلى الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وذلك للتدريس بالجامعة في عدد من التخصصات والمناهج المختلفة وفقاً لأقسام الجامعة، خلال العام الجامعي الجديد 1444، على أن يتم التقديم للوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وفقاً لضوابط محددة.

شروط التقديم على وظيفة معاون تدريس بجامعة أم القرى 1444

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

ألا تكون درجة المتقدم العلمية أقل من الماجيستير في تخصصه.

إن يكون حاصلاً على درجة تقدير لا تقل عن جيد جداً.

أن يكون حاصلاً على شهادة من أحد الجامعة المعتمدة بواسطة وزارة التعليم السعودية.

أن يكون ملتحقاً بالجامعة بنظام الانتظام وليس الانتساب.

أن يتوافق تخصص دراسته مع تخصص القسم الذي يقدم عليه.

ألا يكون لديه أي حكم قضائي يتعلق بقضايا الامانة والشرف، والاخلاق.

ألا يكون مفصولاً بواسطة قرار تأديبي من عمله.

ألا يكون لديه أي خلافات مع جامعة أم القرى.

ألا يقصر في عمله.

موعد التسجيل بوظائف جامعة أم القرى 2022

وأتاحت جامعة أم القرى التقديم على وظائف التعاون بالتخصصات المختلفة بالجامعة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وفقاً لضوابط وخطوات محددة، على أن يتم التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس من العام الجاري، وينتهي يوم السبت 27 أغسطس من نفس العام.

خطوات التقديم بوظائف التعاون بجامعة ام القرى 1444

الدخول إلى موقع جامعة أم القرى الرسمي . اضغــــــــط هـــــــنا

اضغط على أيقونة “بوابة التوظيف”.

اضغط على تبويب ” وظائف هيئة التدريس المعاونة.

اضغط على الوظيفة المناسبة لك والتي تتوافق مع تخصصك ودرجتك العلمية.

من القائمة الظاهرة امامك اختر التخصص التي ترغب في العمل به.

اضغط على “التقديم في الوظيفة”.

اكتب البيانات المطلوبة منك وتأكد من صحة بياناتك، وتأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة بنموذج التقديم.

اضغط على موافقة على الشروط، ومن ثم اضغط على تسجيل.

التخصصات المطلوبة بجامعة أم القرى 2022

قسم الإعلام.

قسم إدارة الأعمال.

قسم التصميم الجرافيكي.

قسم المحاسبة.

قسم الفنون البصرية.

قسم الأزياء.

قسم التأمين.

قسم البرمجيات وعلوم الحاسب الآلي.

قسم الأحياء.

قسم أمن المعلومات.

قسم التسويق التطبيقي.

قسم التمويل والأعمال المصرفية.

قسم الموارد البشرية.

قسم حماية البيئة.