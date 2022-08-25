أبو مجاهد: الجماهير الحاشدة في مهرجان "وحدة الساحات" تؤكد التفاف شعبنا حول المقاومة

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين "أ.محمد البريم" ابو مجاهد" أن الحشود الجماهيرية الكبيرة في مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق الى القدس" عبرت عن تجديد شعبنا في كافة ساحات النضال والمقاومة، في الوطن والشتات ، الوفاء والعهد للشهداء القادة والتفاف شعبنا حول مقاومته الباسلة مهما كانت التحديات والتضحيات الجسام وفشل العدو بضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة .

و أوضح أبو مجاهد بأن خطاب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "أبوطارق النخالة" عبر عن نبض شعبنا التواق للوحدة والحرية وأكد على دور الغرفة المشتركة للأذرع العسكرية لفصائل المقاومة وعلى وحدة كافة الفصائل في مواجهة العدو الصهيوني في كافة ساحات المواجهة مع العدو المجرم .

و لفت الى أن خطاب القائد "أبوطارق النخالة " رسم بوضوح معالم الطريق بعد معركة وحدة الساحات ، وأن هدف المقاومة اجتثاث الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها .

و أكد أبو مجاهد بأن القائد "أبو طارق النخالة" شدد على استمرار الثورة والمقاومة والجهاد وأن دماء الشهداء القادة الكبار " خالد منصور وتيسير الجعبري" و إبراهيم النابلسي" وزياد المدلل "وسلامة عابد " ورأفت الزاملي "وارتقائهم لن يزيد شعبنا ومقاومته إلاّ إصرارا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة .