رابط التسجيل في برنامج تمهير للخريجين في السعودية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن برنامج تمهير الخريجين حيث أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السُّعُودية، عن توفير 1500 فرصة تدريبية. ذلك من خلال برنامَج التدريب تمهير في القطاعين الخاص والعام. فيما يهدف صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال برنامج تمهير للخريجين 1444 تاهيل القُوَى العاملة الوطنية في المملكة العربية السعودية، للعمل في القطاع الخاص والقطاع العام، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم رابط التسجيل في برنامج تمهير للخريجين في السعودية 2022.

شروط التسجيل في برنامج تمهير للخريجين 1444 للتدريب

ـ أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

ـ أيضا يكون المتقدم حاصلا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية والفنية.

ـ فيما يجب ألّا تقل مدة دراسة المتقدم عن سنة في جهة معتمدة في المملكة.

ـ ولا يجب أن يكون عاملا في القطاع الخاص ولا العام.

ـ حاصلا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فما فوق.

ـ لم يسبق له أن سجل في برنامَج تمهير من قبل.

ـ كما أنه لم يسجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية، بأي وظيفة خلال 6 الأشهر السابقة للتقديم.

رابط التسجيل في برنامَج تمهير للخريجين 2022

#تدريب#الخدمة_الاجتماعية#الرياض



يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية

#تمهير

عن حاجته إلى أخصائي خدمة اجتماعية للجنسين لمدة 6أشهر

مع مكافأة شهرية 3000ريال



للتقديم:

التسجيل في طاقات والبحث في عنوان الإعلان التدريبي أخصائي خدمة اجتماعيةhttps://t.co/rqfLc3qZ0f



بالتوفيق🌸 pic.twitter.com/TzRBG05hMY — وظائف الخدمة الاجتماعية (@workers_jobs) August 25, 2022

– أولا الدخول إلى رابط التسجيل في برنامَج تمهير 1444، و يجب الضغط على بوابة الوظائف بواسطة منصة طاقات اضغــــط هنا

ـ من ثم اختيار برنامَج تمهير، واختيار أيقونة تقديم طلب.

ـ كما يجب إدخال البيانات المطلوبة من المتقدم، (عنوان الإقامة، والمعلومات التربوية المطلوبة، ورقم حساب بنكي).

– أيضا من الضروري إرفاق شهادة التخرج ورفع المستندات المطلوبة.

ـ فيما يجب اختيار التحقق من المؤهل في وزارة التربية والتعليم على برنامَج تأهيل، وقراءة الأحكام وشروط التقديم والموافقة عليها.

– أخيرا تقديم طلب التسجيل في البرنامج.

مزايا برنامَج تمهير 2022

كذلك يتميز برنامَج تمهير الذي تدعمه وزارة الموارد البشرية في السعودية بالعديد من المزايا للمتقديم له.

ـ حيث يقدم البرنامج ندوات إلكترونية ودورات تأهيل للطلاب الخريجين.

ـ كما يمنح شهادة خبرة معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

– ويعمل البرنامج على تأمين مكان العمل للمسجل في الدورات.

صندوق هدف يدعم الخريجين

#تدريب#الخدمة_الاجتماعية#الرياض



يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية

#تمهير

عن حاجته إلى أخصائي خدمة اجتماعية للجنسين لمدة 6أشهر

مع مكافأة شهرية 3000ريال



للتقديم:

التسجيل في طاقات والبحث في عنوان الإعلان التدريبي أخصائي خدمة اجتماعيةhttps://t.co/rqfLc3qZ0f



بالتوفيق🌸 pic.twitter.com/TzRBG05hMY — وظائف الخدمة الاجتماعية (@workers_jobs) August 25, 2022

أعلنت بوابة العمل الوطنية عن آلية الدعم المقدمة للطلاب الخريجين المتقدمين إلى برنامج تمهير، وتكون الآلية بالتعاون مع صندوق هدف.

– حيث يحصل المتقدم على مكافأة 3 آلاف ريال سعودي شهريا للمتقدمين الحاصلين على شهادة البكالوريوس أالبكالوريوس فما فوق.

– كما يحصل المتقدم على مكافأة مالية قدرها 2000 ريال سعودي للمتدرب الذي يحمل شهادة فنية أو إدارية أو صحية من مدة 3 إلى 6 أشهر.