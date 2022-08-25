القائد النخالة: شعبنا لم ينكسر يوماً ويسجل كل يوم ملحمة جديدة في مواجهة العدوان

أكد القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 25/8/2022، أن شعبنا العظيم لم ينكسر يومًا للقتلة والمجرمين، وبقي مستمرًّا وصامدًا، دفاعًا عن أرضه ومقدساته، ويسجل كل يوم ملحمة جديدة في مواجهة العدوان الصهيوني، على امتداد الوطن، وفي كل مكان.

جاء ذلك، خلال المهرجانات الوطنية والجماهيرية الكبيرة التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان ((وحدة الساحات .. الطريق إلى القدس))، التي تقيمها الحركة بالتزامن في كل من: غزة ، ورفح ، وجنين ، ودمشق ، وبيروت .

القائد النخالة: السلام على الشهداء الذين نجتمع اليوم لتكريمهم قائدًا قائدًا

القائد النخالة: السلام على الشهداء المظلومين من النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء الذين حرقتهم طائرات العدو بقذائفها الأمريكية.

القائد النخالة: السلام على شعبنا العظيم الذي لم ينكسر يومًا للقتلة والمجرمين، وبقي مستمرًّا وصامدًا، دفاعًا عن أرضه ومقدساته

القائد النخالة: شعبنا يُسجل كل يوم ملحمة جديدة في مواجهة العدوان الصهيوني، على امتداد الوطن، وفي كل مكان.

القائد النخالة: نلتقي اليوم في مهرجانات الشهادة على امتداد حضور الشعب الفلسطيني في فلسطين وسوريا ولبنان وفي كل مكان

القائد النخالة: نؤدي التحية وفاءً لكوكبة عظيمة من شهداء شعبنا الذين ارتقوا في العدوان الأخير على قطاع غزة

القائد النخالة: لا ننكسر ولا نستسلم ولا نساوم وستبقى رايات جهادنا مشرعة عالية

القائد النخالة: اليوم نطوي القلب حزنًا وافتخارًا باستشهاد القادة تيسير وخالد وزياد ورأفت وسلامة وإبراهيم وثلة من إخوانهم وحشد آخر من الرجال والنساء والأطفال.

القائد النخالة: في مهرجان الشهادة يلتقي المجاهدون وشعبهم العظيم ليؤكدوا أن الشهيد لا يذهب إلى الموت بل يذهب إلى الحياة.

القائد النخالة: في مهرجان الشهداء ننحني جميعًا لتضحيات أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة

القائد النخالة: الكثير من الدول والساسة الجدد لا يرون إلا "إسرائيل" ومصالح "إسرائيل" وأمن "إسرائيل" وينسون فلسطين