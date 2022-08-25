الجماهير تتوافد للمشاركة في مهرجان "وحدة الساحات"في رفح والشجاعية

بدأت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة بالتوافد إلى منطقتي الشجاعية ورفح شرق وجنوب قطاع غزة، للمشاركة في مهرجان "وحدة الساحات- الطريق إلى القدس" التي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في خمس مناطق في آن واحد.

وستبدأ المهرجانات الوطنية والجماهيرية الكبيرة ((وحدة الساحات .. الطريق إلى القدس)) التي تقيمها الحركة بالتزامن في كل من: غزة ، ورفح ، وجنين ، ودمشق ، وبيروت ، في تمام الساعة 5.30 عصراً .

وبدأ المواطنون في قطاع غزة، بالتوافد بكثافة لمنطقتي الشجاعية ورفح للمشاركة في المهرجان الذي سيتخلله كلمةً للقائد زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي والمتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة.