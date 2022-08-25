بعد انتحار طبيبة.. ارتفاع عدد حالات الانتحار في الأردن إلى 3



ارتفع عدد حالات الانتحار في الأردن خلال 24 ساعة إلى 3، بعد إقدام طبيبة، اليوم الخميس، على رمي نفسها من الطابق التاسع في مستشفى الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان.

وقال مصدر مقرب من تحقيقات الشرطة الأردنية:" فإن الطبيبة أعلنت نيتها الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تتواجد في السكن المخصص للأطباء المناوبين، وقفزت من نافذة الطابق التاسع، وسقطت على الأرض ليل الأربعاء ليعثر على جثتها صباح اليوم بجانب المبنى".

وبدوره، قال مصدر أمني:" إنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بينما تم فتح تحقيقا بملابسات الحادث".

جدير ذكره أنه شهدت مدينة إربد شمال الأردن، حالتي انتحار لشابين أقدم أحدهما على شنق نفسه بمنزل ذويه، بينما وجد الآخر متوفيا في مركبته بعدما حاول الانتحار مرتين بتناول مواد طبية