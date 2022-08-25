ما هي أفضل 5 تمارين لتقوية أعصاب اليد ؟

بحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، تتعرض اليد للضعف نتيجة العمل أو أسباب صحية، ولتقويتها من الممكن اتباع بعض تمارين تقوية أعصاب اليد.

ونصح الخبراء، بأنه عند وجود ألم في اليد قد يكون هذا نتيجة لضعف الأعصاب ويمكن تقويتها من خلال أداء بعض التمارين الرياضية لليد، والتي تكون سهلة في الآداء ولها نتيجة فعالة، ومن هذه التمارين ما يلي:

تمارين لتقوية أعصاب اليد:

تمرين قبضة اليد:

من التمارين الفعالة للتخلص من الألم في الأصابع واليدين وتقوية الأعصاب، عليك بقبض اليد وتحريك الأصابع بالتدريج من الخنصر وحتى الإبهام حتى تصبح اليد متجهة للأعلى، ويتم تكرار التمرين للعديد من المرات.

تمرين ثني المعصم:

يساعد هذا التمرين على التقليل من الألم وتقوية أعصاب اليد، ويتم هذا من خلال مد اليد إلى الأمام مع جعل راحة اليد إلى الأسفل وباستخدام اليد الأخرى يتم ثني المعصم بهدوء إلى الأعلى حتى تشعر بشد الأعصاب، واستمر على هذا الوضع لمدة 30 ثانية، ويتم التكرار 5 مرات لكل من اليدين.

تمرين هز اليدين:

من التمارين التي تساعد على التخلص من تخدير اليدين وتقوية الأعصاب، وهذا من خلال هز اليدين بطريقة عشوائية وسريعة، ويعتبر من أسهل التمارين التي يمكنك القيام بها.

تمرين الضغط على كرة:

حتى تقوي أعصاب اليد يمكنك الإمساك بالكرة براحة اليد، والضغط عليها بشكل متكرر 10 مرات وتكرار هذا التمرين 3 مرات في الأسبوع.

تمرين المعصم وراحة اليد:

من التمارين الهامة لتقوية الأعصاب وهذا من خلال تمديد راحة اليد على منضدة ووضع اليد الأخرى فوقها وحاول أن تحرك اليد المصابة بدون أن تسمح لها بالتحرك لمدة 10 ثواني، وسوف تشعر بشد الأعصاب بها وكرر هذا التمرين 10 مرات.