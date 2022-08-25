الدفاع الروسية: تدمير موقع قيادة للقوات الأوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير خمس طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة "ميرغورود" العسكرية بمقاطعة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تدمير موقع قيادة تمركز القوات الأوكرانية (كاخوفكا) في منطقة نيكولاييف بضربة عالية الدقة وتم القضاء على 64 جنديا، وتدمير سبع وحدات من المعدات العسكرية".

وأضاف البيان: "نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ إسكندر على مقر عسكري في محطة سكة حديد شابلنو في منطقة دنيبروبتروفسك، تم القضاء على أكثر من 200 جندي احتياطي من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية".

ويُشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تستمر منذ عدة أشهر حيث بدأت في بداية العام الحالي، وتحاول القوات الروسية السيطرة على العديد من المناطق الأوكرانية ما يزيد من حدة المواجهات.