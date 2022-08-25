رابط مباشر.. موعد صرف حافز في السعودية شهر سبتمبر 2022 - 1444، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية برنامج حافز الجديد 1444 أحد البرامج الداعمة للشباب في المملكة، وقد شهد إقبالا كبيرا من فئة الشباب الراغبين بالحصول على عمل. حيث أعلنت عنه المملكة من أجل تقديم المساعدة والدعم للشباب حتى توفير فرصة عمل مناسبة. في حين يتم صرف دعما شهريا للمسجيلن فيه، لكن بحسب شروط وضوابط التسجيل كالالتزام بالدورات التدريبية للبرنامج. ودائماً ما تحرص المملكة السعودية على مساعدة ودعم الشباب، لخلق كوادر وطنية ناجحة تسهم في تطور وتقدم المملكة.

رابط مباشر.. موعد صرف حافز في السعودية شهر سبتمبر 2022 - 1444

أما عن موعد صرف حافز فإنه يتم في مدة زمنية تصل ثلاثة أشهر، حيث يتم صرف الراتب الشهري بعد الدخول في مرحلة التأهيل. إذ تتم إجراءات الحصول على دعم برنامج حافز الجديد 1444 على ثلاث مراحل رئيسية:

– المرحلة الأولى مرحلة التسجيل في برنامج حافز بمدة 30 يوم.

– كما أن المرحلة الثانية الخاصة بالمتقدم، وتصل حتى ثلاثة أشهر متتالية.

– في حين تكون المرحلة الثالثة وتختص بالتأهيل، وفيها تحقيق الاستفادة الكاملة من برنامج حافز ويحدد موعد صرف حافز، ويمنح الشخص راتب شهري بقيمة 2000 ريال سعودي.

رابط التسجيل الإلكتروني في برنامج حافز الجديد 1444

اضغط هنا – اولا الدخول مباشرةً إلى بوابة طاقات

– حيث يجب اختيار تبويب “جميع البرامج” في الأعلى داخل الشريط.

– كما يجب الضغط على أيقونة ”إعانة البحث عن عمل”.

– ايضا المتابعة بالنقر على أيقونة “التقديم هنا”

– وهنا يجب إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم في الحقول المخصصة لها.

– كما يجب على المتقدم إدخال رقم هاتفه لاستقبال رمز التأكيد وتسجيله في الموقع.

– أخيرا على “إرسال نموذج الطلب”.

شروط التقديم على حافز الجديد 1444

إذ حدّد البرنامج عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، ومنها ما يأتي:

– أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية مع شرط الإقامة الدائمة على أراضي المملكة.

– أيضا الحد الأدنى لعمر المتقدم 20 عامًا والحد الأقصى هو 35 عامًا.

– ومن الشروط مقدرة المتقدم على العمل ضمن أقصى الحدود.

– كذلك عدم عمل المتقدم في أحد القطاعين العام أو الخاص بالمملكة العربية السعودية.

– كما لايوجد أحقية المتقدم في حصولهم على راتب تقاعدي.

– فضلا عن عدم أحقية المتقدم في حصوله على أموال تعويضية من أي جهة حكومية عند توقفه عن العمل.

– بينما لا يجب أن يكون لدى المتقدم سجل تجاري، وألا ينشغل المتقدم بالتدريب أو بالدراسة، ولا

يوجد دخل شهري ثابت من أي جهة كانت.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حافز 2022

– يجب تقديم وثيقة رسمية عن السيرة الذاتية للشخص المتقدم للجنسين. – أيضا تقديم شهادات الخبرة وشهادة المؤهل العلمي الحاصل عليها المتقدم. – أما عند اتباع دورات تدريبية في السابق يجب توفير أوراق تثبت ذلك مع البيانات الوظيفية الخاصة بالمتقدم – أيضا توافر حساب البنكي للمتقدم، وتوافر طرق للتواصل البريد الإلكتروني او رقم الهاتف.

موعد صرف حافز لشهر اغسطس 2022

من المقرر أن يكون موعد صرف راتب حافز تحديداً يوم الاثنين الموافق لتاريخ 9 صفر من عام 1444. كذلك الواقع في تاريخ يوم الأثنين 5 شهر سبتمبر 2022.