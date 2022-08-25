سلطات الاحتلال تقدم لائحة اتهام بحق القيادي بسام السعدي

قدّمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، لائحة اتهام بحقّ القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي.

ويُشار إلى أنه شملت اللائحة ما أسمته سلطات الاحتلال بـ"التحريض على إسرائيل" و"الإرهاب".

كما أدعت، بأن القيادي السعدي قام بانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم أسمته بـ"محظور"، وتلقي أموال من عناصر في "الجهاد" من قطاع غزة.

وكانت مدّدت النيابة العسكرية التابعة للاحتلال، اعتقال السعدي، حتى يوم الأحد المقبل.

وأفادت أحلام حدّاد، محامية الأسير بسام السعدي، في تصريحات صحافية أدلت بها بعد القرار، بأن "محكمة سجن ’عوفر’، وجهت للسعدي اليوم تهمة التحريض عبر وسائل الإعلام بالإضافة إلى التّهم الأخرى، ليست عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى خطورة ذلك.

ويشار الى ان قوات الاحتلال مددت اعتقال السعدي خمسة ايام اخرى الاسبوع الماضي .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي السعدي من منزله بطريقة همجيه بعد الاعتداء عليه مما دفع سرايا القدس الجناح العسكري لإعلان النفير العام