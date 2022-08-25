الاحتلال يصعد من إجراءاته العقابية ضد أسرى الجهاد الإسلامي في كافة السجون

صعدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، من اجراءاتها العقابية ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في كافة السجون.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في تصريح صحفي:" أفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب أنه ردًا على الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها أسرى حركة الجهاد في السجون قامت إدارة السجون بإغلاق غرفهم بالسلاسل والأقفال وتفرض عليهم عقوبات استباقية بحرمانهم من الخروج من غرفهم في كل السجون".

بدورها ، قالت هيئة الأسرى، صباح اليوم الخميس، إن إدارة سجن نفحة أغلقت غرف أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وتمنعهم من الخروج لساحة الفورة.

وبينت الهيئة أن الأسرى أمهلوا الإدارة حتى ساعات ظهر اليوم، إن لم تتراجع عن تصعيدها وتعيد فتح الغرف تعد بانفجار حقيقي للأوضاع في السجن، علماً بأن هذا الإجراء تم أمس في سجن النقب.

وكان نادي الأسير أعلن اليوم الخميس 25/8/2022، أن المئات من الأسرى اليوم وفي كافة السّجون، يبدؤون بالخروج من الأقسام، والاعتصام في ساحات السّجن، كجزء من خطوات التّمرد والعصيان على قوانين إدارة السّجون.

وقرر الأسرى البدء بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة السّجون ومن كافة الفصائل، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي يفرض على إدارة السّجون مواجهة الأسرى كأفراد .

ودعا نادي الأسير في ظل التصعيد من قبل إدارة السّجون، أبناء شعبها لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم يوم غد الجمعة الموافق 26 آب، استنادًا إلى ما دعت له في البيان رقم (2) الصادر عنها، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن