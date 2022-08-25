الذي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي

بالصور تجهيزات مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس" في مدينة رفح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:12 م
25 اغسطس 2022
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وحدة الساحات 2.jpg
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وحدة الساحات 2.jpg
 

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