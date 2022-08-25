تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الجمعة
0° - 0°
أسعار العملات
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
الذي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي
بالصور
تجهيزات مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس" في مدينة رفح
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:12 م
25 اغسطس 2022
متعلقات
"الطريق إلى القــدس" مهرجان حاشد لحركة الجـــهاد الإسلامي اليوم تحت راية وحدة الساحات
08:29 ص
القيادي شهاب: مهرجان "وحدة الساحات" رسالة تحدٍ للعدو وتأكيد على الالتفاف الشعبي حول الجهاد وسرايا القدس
09:40 ص
الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت وحدة الساحات وقالت كلمتها رداً عل دماء الشهداء
10:11 ص
الجهاد الإسلامي: تبارك عملية القدس وتؤكد أنها تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال في وحدة الساحات
03:05 ص
عاجل