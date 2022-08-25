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الذي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي
بالصور
تجهيزات مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس" في الشجاعية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:12 م
25 اغسطس 2022
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