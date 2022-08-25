"وحدة الساحات".. احتضان الشعب للمقاومة والتفاف شعبي كبير!!

أظهرت الصور والتغريدات التي نشرها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال المسير العسكري لسرايا القدس في مدينة رفح وفاءً لشهداء معركة "وحدة الساحات"، أمس، مدى احتضان الشعب الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كما أظهر التفاف شعبي كبير مع هذه المقاومة التي تدافع عن الشعب الفلسطيني.

وكانت قد نظمت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عرضاً عسكرياً مهيباً في مدينة رفح شارك به مئات المقاتلين، وحضره آلاف المواطنين حيث احتشدوا حول السيارات التي تحمل صواريخ السرايا ما أظهر حجم التضامن الشعبي مع "الجهاد الإسلامي"..

وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التغريدات والتعليقات التي تبين التفاف الشعب والجماهير الفلسطينية مع المقاومة، خلال مهرجان وحدة الساحات الذي تقيمه حركة الجهاد الإسلامي اليوم في عددة ساحات وهي غزة، والضفة، دمشق وبيروت، حيث غرد حساب المواطن الثائر الأممي: "وحدة الساحات" شعب يحتضن المقاومة لن يهزم... وصورة لعرض عسكري لسرايا القدس في مدينة رفح جنوب القطاع"...

فيما غردت المواطنة سلمى عبر توتير: "سيخطب في مهرجان وحدة الساحات... الطريق إلى القدس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة والناطق الرسمي باسم سرايا القدس القائد أبو حمزة"..

وقال حساب "روح المقاومة" في تغريدة له على تويتر:" مقاومة تحمي شعب وشعب يحتضن المقاومة# الجهاد الإسلامي# وحدة الساحات# غزة..

أما المغرد صلاح فكتب: " أميننا العام القائد زياد النخالة سيلقي كلمة تحمل رسائل هامة ومركزية تتضح من خلال لها الخطوط العريضة لبرنامج حركة الجهاد الإسلامي القادم، وبالتزامن مع مهرجان وحدة الساحات نحن أمناء الدم لذلك يجب أن نكون أوفياء لأهل الوفاء والعز والإباء# وحدة الساحات#..

أميننا القائد زياد النخالة سيُلقي كلمة تحمل رسائل هامة ومركزية تتضح من خلالها الخطوط العريضة لبرنامج حركة الجهاد القادم، وذلك بالتزامن مع مهرجان وحدة الساحات

نحن أمناء الدم لذلك يجب أن نكون أوفياء لاهل الوفاء والعز والإباء #وحدة_الساحات pic.twitter.com/Weep7V5HNv — saleh (@salehmoha_) August 25, 2022

#وحدة_الساحات شعب يحتضن المقاومة لن يهزم..

الصورة : عرض عسكري لسرايا القدس في مدينة رفح جنوب القطاع 💥✊#وحدة_الساحات pic.twitter.com/xQhHoCQWj1 — الثائر ‏‏الأمَمِيّ 🇵🇸🇸🇾🇮🇷🇾🇪🇱🇧🇮🇶 (@CRM2dKeQTqrjWbA) August 25, 2022





سيخطب في مهرجان وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة والناطق الرسمي باسم سرايا القدس القائد أبو حمزة.#وحدة_الساحات pic.twitter.com/1xZPCt6lLI — سلمى (@SelmaPali48) August 25, 2022



















