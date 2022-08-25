بعثة فلسطينية تختتم رحلة علمية إلى وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"

اختتمت بعثة فلسطينية تضم طلابا ومعلمين، رحلة علمية إلى وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، نظمتها مؤسسة "النيزك" للتعليم المساند والإبداع العلمي.

وشارك في البعثة، التي استمرت 10 أيام، 13 طالبا ومعلما أصحاب المشاريع الإبداعية الفائزة في المسابقة الوطنية "تيك تالنت"، والذي ينفذ بالشراكة مع المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، وشملت الرحلة، إضافة إلى "ناسا"، العديد من المؤسسات العلمية والتكنولوجية العريقة في الولايات المتحدة.

وبدأ برنامج البعثة بتدريب نوعي في وكالة "ناسا"، تضمن زيارة لكوكب المريخ من خلال سينما 360، وتنفيذ محاكاة حركية للتنقل في جوانب الكوكب ضمن ظروف انعدام كامل للجاذبية.

كما تلقى الفريق شرحا حول سيرة عمل رواد فضاء حاليين وسابقين، أصحاب بصمات مؤثرة في هذا المجال، وخاض مغامرة الدخول في تفاصيل حياتهم خارج كوكب الأرض.

وزار الفريق المختبرات العلمية لوكالة "ناسا"، حيث قام بمحاكاة عمليتي إقلاع وهبوط لسفينة فضائية، بما يشمل التحكم بأذرع السفينة من خلال تقنية الواقع الافتراضي (VR). وتلقى شرحا حول التخطيط الجغرافي لجزيرة "ناسا" من حيث أماكن الاقلاع والهبوط والتحكم والتصوير والمشاهدة، والعديد من التفاصيل الأخرى.

واطلع الوفد في شركة "سبيس اكس" (SpaceX) على عملية تجميع صاروخ فضائي سيتم إطلاقه في ذات اليوم إلى الفضاء، وتابع مغامرته في استوديوهات "والت ديزني"، حيث تعرف خلالها على العديد من القوانين العلمية والهندسة وطرق التصميم والتصنيع والوسائط الرقمية والرسوم المتحركة، كما تسنى للبعثة معرفة الميزات التنافسية التي جعلت استوديوهات "والت ديزني" من أكثر الأماكن متعة في العالم.

وزار الفريق متحف توماس أديسون وفورد، الذي يحتوي أهم الاختراعات الملهمة على مر التاريخ، بما في ذلك أكثر من ألف اختراع قام بها العالم أديسون حصل بموجبها على العديد من براءات الاختراع، كما تعرف الفريق على شركة فورد، وأولى سياراتها، وأهم انجازاتها والتي شكلت نقاط تحول في عالم صناعة السيارات.

وفي مدرسة "Lakewook High School" الثانوية، قام الطلبة بعرض مشاريعهم أمام طلبة المدرسة ومعلميها، حيث لاقت اهتماما كبيرا.

في المقابل قام عدد من طلبة المدرسة الأميركية بعرض مشاريع تكنولوجية عالية المستوى، وأبدت المدرسة رغبتها بالتعاون مع وفد "النيزك" وتبادل الخبرات وأفكار المشاريع المهمة والمبتكرة في عالم التكنولوجيا.

وقام الفريق بزيارة الى مدرسة "Lake Middle School" المتوسطة، اطلع خلالها على أساليب وبرامج التدريس الحديثة، بما فيها برنامج الهندسة للأطفال. حيث تنفذ المدرسة برنامج هندسي، كنشاط إضافي ما بعد المدرسة، للطلبة أصحاب الميول الهندسية.

وتابع الفريق مسيرته إلى مركز "Seminole Recreation Center"، واستمع الى محاضرة من مؤسس برنامج FUNDucation، تعرف خلالها على عالم الألعاب التعليمية الخاصة، والتعلم عبر اللعب والإنتاج والذي يحمل أهدافا ربحية هامشية مكنته من أن يكون عالما اقتصاديا بارزا في الولايات المتحدة. واستمع الفريق إلى آراء حول مشاريعهم من أقرانهم ومن اختصاصيين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء، حيث أشادوا بهذه المشاريع التي سوف تحقق نجاحا مشرقا في المستقبل بالرغم من صغر سن مبتكريها.

وبرنامج "تيك تالنت"، الذي تنفذه مؤسسة النيزك، يعمل مع طلبة المدارس ومعلميهم المبدعين، ويقوم بتطوير مشاريعهم العلمية النوعية الى أن تصبح قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وشارك في البرنامج خلال العام الحالي ما يزيد عن 7000 طالب وطالبة من مختلف المدارس، تقدموا بأكثر من 600 مشروع للمنافسة في المرحلة التأهيلية الأولى، قبل أن يشاركوا في مرحلة بناء القدرات التي تلتها مرحلة التصفيات المحلية، حيث تأهل منها 46 مشروعا للمشاركة في المعرض والمسابقة الوطنية حيث فازت 10 مشاريع ضمن فئات الاختراعات والابتكارات، والبرمجة، والبحث العلمي.