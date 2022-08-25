موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 8 2022، قبل نهاية كل شهر يشرع موظفي السلطة لاسيما في قطاع غزة، في البحث والسؤال عن نسبة صرف رواتب الموظفين للشهر الجاري، خاصة وأن تتفاوت بين شهر وآخر، ولم يتم تحديد نسبة معينة لصرف الرواتب، كما إن موعد صرف الرواتب ليس محدد في يوم أو تاريخ معين، فأحياناً يتم صرف الراتب في 1 الشهر، وأحيانا أخرى بعد مرور خمسة أيام من بداية الشهر الجديد، لذلك يبقى موظفي السلطة يبحثون عن موعد ونسبة صرف رواتبهم قبل انتهاء الشهر.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر 8 أغسطس ونسبتها

وحتى اللحظة لم تحدد وزارة المالية في حكومة د. محمد اشتية، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة، وهو ما يدفع الموظفين للبحث عن، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 8 2022، وذلك عبر تسريبات عبر مصادر موثوقة، قبل انتهاء كل شهر تتواصل تلك المصادر مع مصادر خاصة في المالية، ويتحدثون لهم عن موعد وآلية ونسبة صرف رواتب الموظفين، وسيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف رواتب الموظفين لشهر 8 أغسطس ونسبتها، حال تحديدها من المالية، أو من المصادر الخاصة والموثوقة.

وزارة المالية الفلسطينية : كثير من الدول أوقفت المنح المالية التي كانت موجهة للموازنة بعد قرار واشنطن إيقاف دعمها بالإضافة إلى تراجع منح لبلدان من الاتحاد الأوروبي فيما كانت السعودية أكبر دولة مانحة لـ فلسطين خلال عام 2019 pic.twitter.com/MU0DBbzwnn — بن شبلان (@d3ani001) November 28, 2019

حوالي 5 مليون ناطق باسم وزارة المالية في فلسطين!!! — 🇵🇸Wael Al-Najjar🇵🇸 (@waell1980) May 2, 2018

موعد رواتب السلطة شهر 8

ونرفق لكم، موعد رواتب السلطة شهر 8، وذلك فور أن تعلن وزارة المالية برام الله أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، لكن في الشهر الماضي أعلنت الوزارة أن نسبة الصرف ستكون 80% من راتب شهر تموز لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، ومن المتوقع أن تكون النسبة هذا الشهر، مشابهة للنسبة للشهر الماضي، لكن يبقى الإعلان الرسمي من الوزارة هو سيد الموقف، وما يكتب عبر المنصات المختلفة يبقى مجرد توقعات فقط.

حوّلت #السعودية_العظمى 🇸🇦ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، مبلغ (40) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهرَي "فبراير ومارس 2019".#فلسطين — فايز المالكي (@fayez_malki) April 3, 2019

متى رواتب السلطة غزة شهر 8

ويتساءل موظفو السلطة، عن متى رواتب السلطة غزة شهر 8، إذ ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء، وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة، وسنرفق لكم مع اعلان وزارة المالية رسميا، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 8 2022.