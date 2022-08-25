موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد أن تقرر اليوم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا للعام 2022-2023، في مدينة إسطنبول التركية، يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، كون هذه البطولة تعد من أهم البطولات على مستوى القارات السبع الأخرى، حيث كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قال إن مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ستنطلق في السادس من شهر سبتمبر المقبل على أن تقام منافسات دور الـ16 في 14 فبراير 2023، ثم ربع النهائي في 11 أبريل، ونصف النهائي في 9 مايو.

موعد أول مباراة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن، موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، لأنها تهد البطولة الأشهر والأغلى على كل المستويات الرياضية، إذ تكون الأنظار شاخصة على تلك البطولة من كافة مشجعي كرة القدم في العالم، ويرفق لكم فريق العمل في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد أول مباراة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث من المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يومي 6 و7 سبتمبر المقبلين، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولات الثالثة والرابعة والخامسة أيام 4 و5 و11 و12 و25 و26 من شهر أكتوبر، وأخيرا الجولة السادسة يومي 1 و2 نوفمبر، ويقام ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أيام 14 و15 و21 و22 من شهر فبراير، والإياب أيام 7 و8 و14 و15 من شهر مارس، ويشهد شهر أبريل إقامة ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12، والإياب يومي 18 و19، على أن يقام ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب 16 و17 من نفس الشهر، فيما يحتضن ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول النهائي يوم 10 يونيو 2023، .. إقرأ أيضا.. شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بث مباشر الآن.

🟣 تتابعون اليوم | مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague



📆 الخميس 25/8

🕚 الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

👔 مع @ChippoYoussef و @AlSulaiti17

📺 على beIN SPORTS الإخباريةpic.twitter.com/1A85qdhUz5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 24, 2022

عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كما يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن، عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، إذ يشارك 32 فريقًا في دوري المجموعات، بعد أن اكتمل عدد الفرق المشاركة في المسابقة، والذي يبلغ عددها 32 فريقاً، إذ إنه من المقرر أن يتم توزيع الأندية المتأهلة لدور المجموعات والبالغ عددها 32 ناديًا، على 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، وذلك بعد تقسيمهم إلى 4 مستويات لتضم المجموعة فريقا من كل مستوى.

⚠️⭐️ للتذكير | سينطلق حفل تسليم جوائز الإتحاد الأوروبي لكرة القدم وسحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا غدًا عند الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



- الحفل منقول عبر القناة الرسمية للنادي. 📺 pic.twitter.com/vBrYk8qPv7 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) August 24, 2022

🚨🚨🚨 || اليوم الخميس الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية قرعة دوري ابطال اوروبا



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متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ويهتم عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان في البحث والسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنوافذ المختصة عن، متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، والتي من المقرر ان تجري مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الخامسة بتوقيت القاهرة، حيث ستقوم قناة بي أن سبورت القطرية بنقلها على الهواء في بث حي ومباشر لجميع المشاهدين حول العالم، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.